Reprodução Eduardo Oinegue

A TV Band está em uma situação delicada.

O que existe de comprovação é um texto que conta que Eduardo Oinegue tinha reunião marcada com a diretora de marketing do Banco Master.

A TV Band tem departamento de publicidade e Eduardo Oinegue jamais deveria marcar reunião com a diretora de marketing de um cliente.

Jornalista tem que ter aparente isenção de lado.

Eduardo Oinegue primava por fazer comentários no Jornal da Band.

Entao esta pergunta sempre vai ter que ser feita.

O que Eduardo Oinegue dfaria em uma reunião com a diretora de marketing do Banco Master.

Não importa se provou-se alguma coisa sobre dinheiro.

O que vale é que sendo uma emissora de TV, a TV Band tem departamento de publicidade e este departamento e não um jornalista, deveria fazer o contato com o marketing do cliente.

Na TV Globo, a família Marinho mandou demitir Ad Nutum, o diretor da Globo que foi pego em diálogos da pior espécie com Daniel Vorcaro.

Depois de ler todas as matérias da mídia, eu me pergunto que Oinegue era bucha de canhão ou se era impetuoso.

E porque o pessoal da publicidade não foi negociar com a diretora de Marketing do Banco.

Hoje a noite a TV Band vai mostrar um debate que será comandado por Eduardo Oinegue.

O presidente da TV Band tem a obrigação de trocar o comando do debate.

Mas dificilmente o presidente da TV Band ou o diretor de jornalismo vão ter esta coragem.

Existe um ditado antigo que a mulher de Cesar n]ao bastava apenas ser honesta, precisava parecer honesta além de o ser.

Assim é se lhe parece.