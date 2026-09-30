Reprodução/Facebook Lula - 15.02.2022 Lula desafia candidatos e a Globo no Flow Podcast, ao vivo

Ao decidir não ir ao debate da TV Globo desta quinta feira à noite, mas participar de um podcast, o mais conhecido do país, que é o Flow, Lula jogou em campo o seu carisma e a sua experiência de anos de política.

Lula acredita que sem ele a TV Globo não vai ter o Ibope esperado. E acredita que o Flow terá o maior Ibope de sua vida.



O IG vai transmitir ao vivo o debate de Lula com ele mesmo, e o resultado do Ibope vai dar uma ideia de votos.



Se Lula bater 2 milhões de visuazlizações no Podcast, isto vai mostrar a sua força de mídia e que ele tem realmente chances de vitória.



Eu sei que a comparação nem deva ser feita, mas na Copa do Mundo a CazéTV bateu 25 milhões de visualizações ao vivo.

O IG estará transmitindo já às 20h45. A mobilização da militância petista vai ser muito importante neste momento de decisão.



É sem duvidas a maior eleição da história do país. Nenhuma outra, em tempo algum, mobilizou os partidos e a participação do povo.

E dos dois lados se faz a campanha para que os idosos votem e participem da vitória de um dos dois. O voluma de idosos está acima de 30 milhões de votos.

A geração que hoje acompanha tudo pode ter certeza que está a acompanhar a maior eleição que este país já teve.







