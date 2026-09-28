CBS Madonna aceitando o prêmio de "Artista do Ano" nos VMAs

Madonna venceu o prêmio VMA 2026 de Melhor Artista do Ano, concorrendo contra Sabrina Carpenter e Taylor Swift.

Aos 68 anos de idade, contradizendo todos aqueles que são contra artistas mais velhos, como é o caso da TV Globo, a Rainha do Pop retornou ao evento após 23 anos para jogar na cara dos idiotas que acreditam que só as jovens têm mérito.

O prêmio foi recebido nos Estados Unidos na noite de ontem, em uma cerimônia realizada em Los Angeles e transmitida pela CBS, uma das maiores TVs do mundo.

A vitória de Madonna, após 23 anos, mostra que os grandes artistas não têm idade e não têm época: sempre serão grandes artistas, para a tristeza dos influenciadores que acreditam que são artistas.

A primeira edição do VMA aconteceu em 1984.

No evento deste ano, a banda Nirvana recebeu homenagens pelos 40 anos de sua criação.

Madonna saiu mais do que feliz do evento, porque não acreditava que superaria Taylor Swift.