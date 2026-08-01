Reprodução/Band Apresentador Faustão

Em seu desespero de não ficar fora do ar, Faustão apelou para a sua suposta amizade com Johnny Saad, presidente da TV Band, para levar o seu programa para a TV Band. Ali foi o fim do Faustão.

Não por acreditar na amizade de, que não é amigo nem das irmãs dele, mas por acreditar nas vontades de Johnny, que acabaram com o que poderia ser o show do Faustão.

No dia 12 de junho de 2021, Johnny Saad recebeu um estudo preciso sobre o que poderia ser o Faustão na TV Band. Este estudo, a que esta coluna teve e tem acesso, mostrava que se a TV Band colocasse o Faustão uma vez por semana aos domingos, em cima do programa da, ao menos seria vice de audiência. E daria lucros.

Mas se fizesse o que Johnny Saad queria, que era pôr o Faustão todos os dias à noite, o programa não daria mais do que 3 de, e ficaria entre 3 e 2. Este estudo se mostrou de uma precisão incrível, mas foi ignorado por Johnny Saad, que o guardou para si e não mostrou ao Faustão.

Então o programa do Faustão foi colocado diariamente à noite e, como o estudo havia indicado, o IBOPE variava entre 3 e 2.

Então, depois de um ano de IBOPE péssimo, o Faustão teve uma reunião com o diretor de jornalismo da, para levar o programa para a TV Record.

Mas o acordo esbarrou em números muito altos que o Faustão desejava e na rejeição a estes números pela TV Record. Então o Faustão continuou na TV Band, onde ele sucumbiu. É uma pena um talento tão grande quanto o de Faustão sucumbir aos desejos insípidos do presidente da TV Band.