Reprodução/Instagram @aandressaurach Andressa Urach

Andressa Urach é uma mulher que surpreende.

Quando se imagina uma coisa, ela vai e faz outra.

Mas ela tem uma personalidade muito rígida e nada muda a sua maneira de pensar e ser, a não ser quando ela mesma entende que estava errada.

E ela postou um vídeo onde defende os gays e pede perdão por ter um dia pensado diferente.

Andressa declarou:

“Eu me chamo Andressa Urach e quero pedir perdão publicamente por ter apoiado Bolsonaro. Eu estava dentro de uma bolha religiosa e estava orientada a não ver as coisas do mundo.

Hoje eu entendo que isto nos mantinha desinformados. Só agora, fora deste ambiente, da para se ver com clareza falas preconceituosas.

Especialmente contra pessoas que são gays. Que ferem, excluem e incentivam o ódio.

Nada disto combina com amor, respeito, ou com o Jesus que eu acredito.

Assumir isto não é fraqueza, é consciência, é crescimento.

Errar faz parte. Conhecer é evolução. Agora, aos religiosos e apoiadores do mesmo, mostrem um versículo onde Jesus condena os gays. Não existe.

Jesus falou claramente contra a hipocrisia, contra o julgamento, contra o uso religioso e a falta de misericórdia, mas nunca pregou ódio, exclusão ou perseguição contra quem ama diferente.

Se Jesus não atacou, não perseguiu, não condenou, usar o nome dele para ferir pessoas não é Cristianismo.



Jesus não escreveu a Bíblia, foram os homens. E nenhum deles registrou Jesus ensinando a atacar os gays. Portanto, a pergunta não é teológica. É ética. Estamos seguindo a |Jesus ou usando Jesus para justificar o preconceito?”

Andressa é uma mulher muito vivida e polêmica.

Esteve ultimamente envolvida na produção de um vídeo sensual com o seu próprio filho que gerou muita discussão.

Mas ela faz.

Sempre que Andressa pensa em realizar alguma coisa, nada faz com que ela deixe de realizar.

E agora a postura de defesa dos gays é coerente com todo o seu caminho de vida, sem nenhum tipo de preconceito e baseada no amor entre as pessoas.