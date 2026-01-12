Reprodução/Instagram João Adibe

João Adibe, dono de um grande laboratório e patrocinador do Domingão da TV Globo, decidiu que queria morar no bairro do Jardim América, em São Paulo, bairro de luxo e de grandes mansões, tradicional por ser o lugar de morada de milionários e políticos milionários.

Então, ele comprou uma casa imensa e, depois de um ano de projeto aprovado, fez a reforma da casa, que demorou três anos.

A casa ficou incrível, uma cópia do Palácio de Versalhes de Paris e a piscina uma cópia do jardim da mansão do estilista Versace.

A casa está linda e o João Adibe sempre se preocupou em ter todas as autorizações aprovadas.

Eis que João Adibe tem uma esposa que é influencer.

Reprodução/Instagram @joaoadibemarques João Adibe e a esposa, a influenciadora Cinthya Marques





O nome dela é Cinthya Marques. É desta maneira mesmo que se escreve o nome dela.

Então, ela começou a fazer vídeos da mansão, das obras e do quanto aquela obra milionária a encantava.

Exatamente os vídeos ostentativos que a Cinthya mostrava acabaram chamando a atenção dos vizinhos.

Eu poderia citar aqui inúmeros motivos psicológicos que causaram a fúria dos vizinhos contra o João Adibe por ele ter feito aquela obra milionária.

Se os vizinhos tivessem feito psicanálise, talvez ele não se importariam com a obra de João Adibe.

Mas, com certeza, não fizeram.

Nós estamos em uma cidade onde mesmo os que eram milionários podem ter deixado de ser.

Onde os milionários podem ter inveja de outros milionários que estão crescendo na vida.

Um fato é um fato.

A ação contra João Adibe foi criada depois que a mulher dele começou a expor nas redes sociais a ostentação da obra.

Alguns vão dizer que foi coincidência.

Eu digo que eu não acredito em coincidências.

Se eu fosse milionário, eu jamais permitiria que a minha esposa fizesse vídeos mostrando as coisas que a gente estava criando.

Mas isto é o meu pensamento.

E eu nem sou milionário.

E o pensamento do João Adibe com certeza deve ser diferente e ele até deve ter gostado dos vídeos que a mulher dele fez.

Reprodução/Instagram @cinthyacmarques Cinthya Marques, influenciadora e esposa de João Adibe





Eu não estou dizendo que ela foi a culpada do processo sofrido agora pelo João Adibe.

Mas foi depois da exposição de vídeos que ela fez sobre a beleza da obra dela que o processo apareceu.

Vamos entender que nós não estamos em Beverly Hills, não estamos em Mônaco ou Dubai.

Aqui, o que a gente conquista deve ficar entre a gente e não deve ser mostrado ao mundo.

É muita ingenuidade acreditar que os outros vão ficar felizes por você.

Se tem solução, tem, mas o Adibe não vai gostar.

Ele tem que esquecer esta obra e comprar um outro imóvel em outro lugar e ser discreto em tudo.