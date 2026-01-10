Montagem iG (Ike Hayman (WikiMedia Commons) e Steen Evald (Kongehuset) Barron Trump e Princesa Isabella

Trump tem um plano audacioso em relação à Dinamarca. Ele, presidente dos EUA, tem agora um plano maior que a invasão da Venezuela ou Colômbia.

Trump quer que a princesa da Dinamarca, Isabella, case com o seu filho Barron Trump.

Ele decidiu que quer anexar aos Estados Unidos da América o território da Groenlândia, território de propriedade da Dinamarca.

Eis que uma ideia passou a tomar conta de Trump.

Ele agora deseja realizar o casamento de seu filho Barron, de 20 anos, com a Princesa Herdeira da Dinamarca, Isabella Henrietta Ingrid Margrethe, nascida em Copenhagen em 2007, um ano depois de Barron.

Trump tem um perfil conquistador e atua na presidência dos EUA como atua em seus negócios.

Ela quer fazer uma espécie de conquista comprada da Groenlândia.

Então, usa seu filho como os antigos reis usavam filhos para casamentos de conveniência.

Lógico que Trump não perguntou à Familia Real da Dinamarca o que acha disto.

Isto, para Trump, é um detalhe.

Mas podem ter a certeza de que Trump não está brincando.

Ele tem a tropa militar e a Dinamarca tem as terras que ele deseja conquistar.

Isabella é filha do Rei Frederico X e da Rainha Consorte Maria.

Embora Isabella seja a segunda na linha de sucessão, comenta-se na Dinamarca que o seu irmão mais velho, Príncipe Cristiano, não tem grande interesse na Coroa e até deixaria para a sua irmã.

Na Dinamarca, a Família Real tem fortuna própria e não recebe dinheiro do Estado.

A Dinamarca é uma Monarquia Parlamentarista.

Se Trump está disposto a dar 1 milhão de dólares a cada morador da Groenlândia, imaginem se não passou pela cabeça dele dar uma ajuda financeira aos parlamentares da Dinamarca para que aprovem a anexação.

A anexação pode passar por um acordo militar de ter o Exército Americano na defesa da Dinamarca, o que acabaria com os problemas com a Rússia.

Enfim, ainda são projetos de Trump.

Mas não descartem nada em relação a Trump.

Jamais se pensou que ele iria entrar na Venezuela.