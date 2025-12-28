Reprodução/Instagram Romagaga

Uma influencer trans conhecida pelo nome de Romagaga, por suas alusões a Lady Gaga, causou polêmica esta madrugada (28) com a polícia de São Paulo. Ela conseguiu a sua soltura para responder em liberdade na audiência de custódia.

Acontece que ela foi revistada por um policial homem, o que está fora das normas, e a revista deveria ser feita por uma policial mulher.

Isto gerou uma nova representação do advogado de Romagaga contra o ato policial.

A polêmica acabou gerando muita notícia nas redes sociais e a Leo Aquila, famosa trans que sempre participa do Programa de Luciana Gimenez, acabou dando apoio emocional e logístico para Romagaga.

Romagaga Guidini Chagas de Lima é uma influencer trans que em 2010 lançou os seus primeiros vídeos e rapidamente os seus conteúdos atingiram muitas visualizações. Fez participação no Pânico na TV.Em 2014 um vídeo seu atingiu mais de 2 milhões de visualizações. Ela fez stand up em Fortaleza em 2017.

Uma mulher trans deve ser revistada, preferencialmente, por uma policial feminina, respeitando sua identidade de gênero, conforme o Código de Processo Penal (CPP) brasileiro (Art. 249) e diretrizes de direitos humanos, mas se não houver policial mulher disponível e houver fundada suspeita e urgência, um policial masculino pode realizar a revista, priorizando a segurança e minimizando constrangimentos.

O policial deve, idealmente, conduzir a mulher trans a uma delegacia para que a revista seja feita por uma mulher, se possível, e a revista deve ser baseada em fundada suspeita