Em 1994 ela criou uma música de nome All I Want For Christmas Is You.

Logo no ano de seu lançamento da música, Mariah ganhou 60 milhões de dólares. E de lá até hoje ela ganha de direitos autorais 3 milhões de dólares todo o mês de dezembro. Isto faz com que ela tenha recebido até hoje algo como 800 milhões de reais.

Vida pessoal

Mariah nasceu nos Estados Unidos em 27 de março de 1969, filha de Patricia e Alfred. Até 2016, foi casada com Nick Cannon. Ela teve 2 filhos gêmeos com Nick, Moroccan e Monroe, que nasceram em 2011.

Inacreditável

Hoje Mariah está sem marido ou similar. E gosta de se dedicar aos filhos.Ela não precisa mais trabalhar até o fim da vida. Ela sempre soube investir seu dinheiro em bancos e imóveis e tem uma renda para sempre.

Em todas as épocas sempre existiram compositores e cantores que eram conhecidos por serem cantores de uma música só. Mas em tempo algum alguém somou R$ 800 milhões sendo cantora de uma única música. E Mariah fez isto. Ela recriou o Natal. Ela fez com que as tradicionais músicas de Natal fossem quase que trocadas pela música dela.

Trilha sonora de filme

Em 2003 a música de Mariah Carey foi a trilha sonora de "Simplesmente Amor", um filme que contava a história de nove pessoas na época de Natal.

Os direitos deste filme estão computados fora dos R$ 800 milhões. É um dinheiro a mais que foi ganho por ela.

O futuro de Mariah

Mariah Carey decidiu se dedicar à educação dos filhos e usa a sua renda para isto. Ela acredita que os direitos autorias da música ainda vão render por alguns anos e a parte financeira de sua vida está acomodada.

Mas mesmo com todo dinheiro recebido, mais de 800 milhões, ela tem insônia e depressão. Muitas noites ela fica acordada e caminha pela casa onde estiver, que são algumas, esperando o amanhecer para poder descansar um pouco.