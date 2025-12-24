Divulgação Helena Pillon

Helena Pillon, uma arquiteta que tem muitos famosos entre seus clientes, mantém sempre os nomes deles em segredo. Afinal, os famosos gostam de se sentir como se fossem únicos e ninguém mais usasse os serviços da arquiteta.

Mantivemos os nomes em segredo, mas procuramos revelar os motivos das compras e as manias deles. Por exemplo, os talheres dourados, que é um detalhe muito comum a todos.

Alguns ao lerem a entrevista podem se identificar, mas o sigilo de nossa parte é mantido sempre que possível.

Sigilo é um princípio básico do meu trabalho. Confiança é inegociável. Tudo o que acontece durante o processo fica entre mim e o cliente — isso vale para famosos e não famosos. Essa postura cria liberdade criativa e relações duradouras.

Divulgação Studio por Helena Pillon

Muitos famosos compram estúdios pensando em renda extra no futuro, especialmente como uma forma de organização financeira para a aposentadoria. Como a carreira artística pode ter fases muito intensas e outras mais silenciosas, ter imóveis bem posicionados ajuda a garantir continuidade e tranquilidade ao longo do tempo.





Qual tamanho dos estúdios que eles compram?

Em geral, entre 20 m² e 45 m². O foco não é a metragem em si, mas sim a eficiência, a localização e um projeto extremamente bem pensado, capaz de transformar ambientes compactos em espaços funcionais, confortáveis e bem resolvidos.

Quando te pedem para montar os estúdios?

Divulgação Studio por Helena Pillon

Normalmente, me procuram logo após a compra do imóvel ou ainda na fase de entrega das chaves. Muitos já chegam com a ideia clara de que o estúdio precisa nascer pronto para funcionar, sem retrabalho. Quanto antes o projeto começa, mais estratégico ele se torna — desde layout, marcenaria, iluminação até escolhas que facilitam a locação no futuro.









Que tipo de manias você já encontrou em famosos ao montar estúdios?

Manias bem específicas e curiosas, como preferência por talheres dourados, toalhas de banho todas amarelas e roupa de cama sempre branca. No fundo, são detalhes que trazem sensação de conforto, controle e identidade para quem vive ali.

A maioria dos famosos é casada ou solteira?

A maioria, sim, é casada — e muitos desses casais compram estúdios justamente pensando nessa renda futura.

Os que são casados, o marido ou a esposa dá mais pitaco?

Depende muito do perfil do casal. Alguns decidem tudo juntos; em outros casos, o marido costuma cuidar mais dessa parte dos estúdios, especialmente quando o imóvel tem foco em locação.

Prefiro trabalhar com pessoas, decididas, abertas ao processo e, principalmente, comunicativas. Para mim, a comunicação é a base de tudo. Pessoas práticas fazem toda a diferença, especialmente quando falamos de estúdios para locação e Airbnb, onde agilidade e clareza ajudam muito no ritmo e na eficiência do projeto.