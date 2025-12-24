Helena Pillon, uma arquiteta que tem muitos famosos entre seus clientes, mantém sempre os nomes deles em segredo. Afinal, os famosos gostam de se sentir como se fossem únicos e ninguém mais usasse os serviços da arquiteta.Mantivemos os nomes em segredo, mas procuramos revelar os motivos das compras e as manias deles. Por exemplo, os talheres dourados, que é um detalhe muito comum a todos.Alguns ao lerem a entrevista podem se identificar, mas o sigilo de nossa parte é mantido sempre que possível.Como faz para manter em sigilo as manias de seus clientes famosos?
Sigilo é um princípio básico do meu trabalho. Confiança é inegociável. Tudo o que acontece durante o processo fica entre mim e o cliente — isso vale para famosos e não famosos. Essa postura cria liberdade criativa e relações duradouras.Por que os famosos estão comprando estúdios?
Muitos famosos compram estúdios pensando em renda extra no futuro, especialmente como uma forma de organização financeira para a aposentadoria. Como a carreira artística pode ter fases muito intensas e outras mais silenciosas, ter imóveis bem posicionados ajuda a garantir continuidade e tranquilidade ao longo do tempo.
Qual tamanho dos estúdios que eles compram?Em geral, entre 20 m² e 45 m². O foco não é a metragem em si, mas sim a eficiência, a localização e um projeto extremamente bem pensado, capaz de transformar ambientes compactos em espaços funcionais, confortáveis e bem resolvidos.
Quando te pedem para montar os estúdios?Normalmente, me procuram logo após a compra do imóvel ou ainda na fase de entrega das chaves. Muitos já chegam com a ideia clara de que o estúdio precisa nascer pronto para funcionar, sem retrabalho. Quanto antes o projeto começa, mais estratégico ele se torna — desde layout, marcenaria, iluminação até escolhas que facilitam a locação no futuro.
Que tipo de manias você já encontrou em famosos ao montar estúdios?Manias bem específicas e curiosas, como preferência por talheres dourados, toalhas de banho todas amarelas e roupa de cama sempre branca. No fundo, são detalhes que trazem sensação de conforto, controle e identidade para quem vive ali.
A maioria dos famosos é casada ou solteira?A maioria, sim, é casada — e muitos desses casais compram estúdios justamente pensando nessa renda futura.
Os que são casados, o marido ou a esposa dá mais pitaco?Depende muito do perfil do casal. Alguns decidem tudo juntos; em outros casos, o marido costuma cuidar mais dessa parte dos estúdios, especialmente quando o imóvel tem foco em locação.Você prefere trabalhar com homens ou mulheres? Por quê?
Prefiro trabalhar com pessoas, decididas, abertas ao processo e, principalmente, comunicativas. Para mim, a comunicação é a base de tudo. Pessoas práticas fazem toda a diferença, especialmente quando falamos de estúdios para locação e Airbnb, onde agilidade e clareza ajudam muito no ritmo e na eficiência do projeto.