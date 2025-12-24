Reprodução/RedeTV! - 21.07.2023 Amaury Jr deixa RedeTV! após 21 anos

"Já vi milhares de definições sobre poder. A melhor é uma que Maquiavel certa vez afirmou: 'Dê poder ao homem, e descobrirá quem ele realmente é', respondeu o colunista. "Poder é Donald Trump se querem um exemplo efetivo e atual", iniciou.

Como você entende o futuro das TVs no país?

É uma resposta muito longa, mas com alguns aspectos bem visíveis. Jornalismo sempre será fundamental na aberta e fechada. E dentro dele o esporte, em todas as suas modalidades, com certeza vai dominar cada vez mais, com audiência e bons patrocinadores.

Há quem defenda a tese de uma TV regional, com conteúdos que cubram essencialmente os assuntos de cada área, com informações nacionais e internacionais só em reduzidos boxes…

Deveriam também entrar as preferências gastronômicas, os destinos de viagens, os gêneros de livros, as peças de teatro, etc. Não havendo aí a afinidade, fica difícil.

Quais os teus projetos atuais?

Vou voltar com meu programa, mas em uma plataforma absolutamente nova e bem instigante. Enquanto isso, estou me preparando para estrear na Connect TV nos Estados Unidos, uma emissora aberta, americana, afiliada à CNN e em língua portuguesa. O Donni de Nucci, como todos sabem, é o novo sócio majoritário do canal. E, claro, vamos continuar com nossas redes sociais, o blog, nosso canal no YouTube e Instagram.

Como você entende os poucos sucessores dos ídolos de antes?

Eu entendo que a Patricia Abravanel tem mostrado que tem tudo para ser uma sucessora de muito êxito. Mas você tem razão, são exemplos isolados. Minha filha Duda é jornalista, teria tudo para ser uma apresentadora impecável, no entanto, se recusa ficar sob esses holofotes. E não adianta eu insistir

Mande uma mensagem para os leitores.

Desejo um fim de ano tranquilo, para nós e família, a saúde certinha, a alegria das amizades, o dom do amor e do afeto de que ainda desfrutamos, continuarmos vivos, inteiros. Lembro a história do diálogo havido entre Frank Sinatra e sua filha, no que seria o último Natal da vida dele. Ela perguntou ao pai o que ele queria de presente de Natal.-Um outro Natal- respondeu ele