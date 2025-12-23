Agência Brasil Jair Bolsonaro é condenado a 27 anos de prisão





Aliados sem definição

O ex-presidente fez um texto manuscrito em um papel e encaminhou ao pessoal do Metrópoles, que se espantou com a negativa. Atinha sido autorizada pelo Ministro do STF, Alexandre de Moraes . Outras solicitações de entrevistas também foram autorizadas e agora o cenário que se apresenta é de negação a todas elas.

Os aliados de Jair Bolsonaro estavam apreensivos com a entrevista de seu líder e muitos eram do lado de não participação da entrevista. Aliás, alguns se espantaram pelo fato de Alexandre de Moraes ter permito e autorizado a entrevista com o Metrópoles.

Tempos de operações

Então uma linha de pensamento que pode ter acontecido é a linha do silêncio neste momento.

Existem alguns pedidos de permissão de cirurgias imediatas solicitados ao ministro Alexandre, e aguardam uma resposta do Ministro.

Tempos de domiciliar

Ao mesmo tempo, das solicitações de cirurgias, uma delas até instruída pela área médica da Polícia Federal, que quer com imediatismo a cirurgia das duas alas da virilha de Jair Bolsonaro, existe também um pedido de remoção de Jair Bolsonaro para sua residência onde cumpriria um período domiciliar por alegação da sua fragilidade de saúde.

Ainda nada definido



Nada ainda foi definido, nem a autorização da cirurgia pedida pela Polícia Federal e nem a autorização de uma prisão domiciliar.

Jair mantém o filho candidato

Neste cenário todo de indefinições temos políticos que aceitam Flavio Bolsonaro, filho de Jair, sendo o candidato à presidência da República. E temos uma grande maioria que prefere Tarcísio de Freitas em Brasília.

Embora muitos que foram até Jair Bolsonaro tentaram dissuadi-lo da ideia de manter o seu Filho Flavio sendo o candidato, Jair se mantém incólume na posição e não aceita discussão sobre a sua escolha.

A vez de Waldemar

Waldemar Costa Neto, presidente do PL, vê tudo sem se autodefinir por um ou por outro. Ele acredita que ainda é cedo para ele tomar uma posição e só pretende mesmo dar a sua palavra após março.

O prazo de candidatura e desincompatibilização se for Tarcísio é abril