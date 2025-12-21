Reprodução/Instagram @leilapereira A presidente do Palmeiras, Leila Pereira

Leila Pereira não é mulher de frescuras ou não me toques.

Leia não se vitimiza mesmo em um território tradicionalmente masculino e com coleções de palavrões dos homens e não dela.

Ela se uniu a José Roberto Lamacchia quando ela tinha 18 anos e ele, 38.

Lamacchia se apaixonou pela jovem, mas jamais imaginou que a inteligência dela era além da limite.

A financeira

Com extrema facilidade, Leila Pereira aprendeu a ser banqueira com um tirocínio raro até nos homens que atuam no ramo.

Vamos lembrar que quase todos os herdeiros de banqueiros não atuam no ramo, preferem até fazer outras coisas.

Mas Leila tem a capacidade natural de tocar um banco como uma cozinheira sabe fazer um bolo ou um escritor sabe criar um livro.

O presépio mais lindo da cidade

Apesar de sua força em comandar um banco, Leila decidiu criar um presépio na calçada do banco.

O sucesso foi tão grande que as famílias faziam questão de ir até lá nos fins de semana para tirar fotografia na frente do presépio.

A mesma Leila que criou o presépio era a Leila que comandava o banco.

E um dia ela decidiu ser presidente do Palmeiras.

O apoio do marido

Leila Pereira teve o apoio do marido José Roberto, que sempre foi apaixonado por ela e a apoiou em tudo que ela quer fazer.

Mesmo sendo 4 vezes vice-campeã, ela é um sucesso imenso na sua administração.

Ela soube criar o seu caminho para a presidência do clube de maneira simples e objetiva, se cercando das pessoas que precisavam estar ao seu lado.

E quando decidiu comprar um avião para levar o time todo viajar, ao comentar o seu desejo ao marido, ouviu dele: “Onde eu preciso assinar para você comprar?”

Uma briga grande

Recentemente, o seu banco começou a receber uma grande campanha contra vindo de uma emissora de TV.

A primeira coisa que ela fez foi mandar levantar as finanças e os credores da emissora de TV.

Ao ver a dívida da emissora, ela comentou com um interlocutor que ela tinha algo mais importante a se preocupar de imediato, e o caso da briga com a emissora ela deixaria um pouco mais para frente e pensaria se compraria a divida da emissora de TV no mercado ou compraria a parte dos sócios da emissora, que são a maioria das ações.

Uma outra briga

Teve um jogador que a desafiou no time.

Ela, com toda a sua tranquilidade, colocou o jogador para correr e não aceitou nem o recuo do jogador.

Este jogador, Dudu, foi embora do Palmeiras e hoje está no banco do time para onde ele foi.

A penúltima briga

Esta semana, um conselheiro do Palmeiras decidiu desafiar a Leila.

Entrou na sala, teceu ofensas a Leila e saiu rápido.

Leila não se fez de rogada e disse em alto e bom som que o conselheiro nada fazia da vida e era um fracassado.

Com certeza, o conselheiro se arrependeu de desafiar a Leila.

Por enquanto, é apenas assim

Leila dirige um carro de mais de dois milhões de reais, carro discretíssimo e só usado por pessoas que sabem o que é o luxo de um automóvel.

Por alguma razão, a Leila Pereira me lembra muito o Vicente Matheus, que, para ser presidente do Corinthians, tirou do próprio bolso um volume de dinheiro imenso para garantir as dívidas do time.

Assim como o Vicente amava o Corinthians, a Leila ama o Palmeiras.

E com ela não tem vitimismo nem pizza.

Ela devolve a porrada maior do que veio.