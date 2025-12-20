Reprodução/YouTube Na Cena do Crime Jorge Lordello

O jornalista investigativo Jorge Lordello começou uma pesquisa desafiadora sobre a morte de Getúlio Vargas.

A investigação iniciada por Jorge Lordello inclui a contratação de uma equipe de peritos para dar base a uma definição se Getúlio foi morto ou se matou.

A interrogação

Lordello começou a se interessar pelo assunto quando ouviu na rádio CBN uma entrevista com a antiga vedete Virgínia Lane, que foi amante de Getúlio Vargas.

Reprodução/Galeria de Presidentes Getúlio Vargas





E, nesta entrevista, Virgínia Lane revelou que estava com Getúlio Vargas em sua suíte presidencial quando o local foi invadido por mascarados, que atiraram contra Getúlio e jogaram a Virgínia pela janela.

Como bom jornalista investigativo, Jorge Lordello, até por curiosidade, foi atrás do caso e um detalhe o espantou.

Lordello conseguiu uma foto de Getúlio só de calças e sem camisa.

Nesta foto, aparecia a marca do tiro no peito de Getúlio, mas esta marca estava do lado esquerdo do peito de Getúlio.

É quase impossível alguém com a mão direita na arma mirar no lado esquerdo do peito da própria pessoa.

E esta foto deixou Lordello mais curioso.

Então, Lordello usou uma verba de produção para contratar uma perícia criminal que defina que tipo de tiro foi aquele e de onde partiu.

Uma mudança da história

Caso os peritos contratados por Lordello demonstrem a possibilidade de um assassinato, a história contada nas escolas deixa de ser verdadeira.

Mas considerando que tantas coisas que nos contaram na escola eram mentiras, uma a mais ou a menos não vai mudar a base da história porque mesmo que Getúlio tenha sido assassinado, 71 anos depois não tem como se ter ideia de quem teria feito.

A curiosidade do policial

Jorge Lordello foi por muitos anos delegado de polícia e, por isto, tem uma experiência importante neste cenário de crimes.

Além de seu programa Na Cena do Crime em Youtube, ele comanda um programa policial contando os fatos reais às sextas e sábados na RedeTV! bem tarde da noite.