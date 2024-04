Reprodução/Instagram Giovanni dos Santos ajudou seguidora a realizar sonho





Giovanni dos Santos já é bastante conhecido nas redes sociais por dar suas dicas de investimentos, contabilidade e finanças. Mas no meio de todo o trabalho que faz, ele foi tocado pelo apelo de uma fã: ajudar na manutenção do tratamento de sua filha, que tem paralisia cerebral, para que ela conseguisse caminhar sozinha.





Com mais de 800 mil seguidores em suas redes sociais, o influenciador fez mais do que viabilizar a parte financeira, ele usou toda sua projeção na internet para que a vida desta fã e de sua filha mudasse significativamente.

"Acredito no poder das redes sociais para transformar vidas e inspirar esperança", disse Giovanni. "Quando recebi a mensagem dessa mãe desejando realizar o sonho de sua filha, soube que tinha que fazer algo para ajudar."

Ele conversou com sua fã para entender quais as reais necessidades da criança, e usou todo o seu conhecimento de trabalho no mercado digital para que ela também utilizasse suas redes sociais para alcançar mais pessoas e compartilhar sua vida e os desafios, e assim ter um retorno financeiro necessário para custear o tratamento da criança.

"Acredito que todos merecem ter a chance de realizar seus sonhos, independentemente dos desafios que enfrentem. Estou comprometido em usar minha plataforma para ajudar aqueles que mais precisam", disse Giovanni dos Santos.

Assim que o trabalho foi iniciado, a projeção dos conteúdos desta fã aumentou significativamente, e a comunidade que se criou em torno da mobilização sobre o tratamento da criança com paralisia cerebral fez com que a mulher recebesse o retorno para viabilizar o tratamento de sua filha.

"Estou profundamente grato por fazer parte dessa jornada e por poder ajudar a tornar os sonhos de outras pessoas possíveis", declarou o influenciador.