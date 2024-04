Reprodução/Globo/Estevam Avellar O ator foi homenageado na emissora e abriu o jogo sobre a morte

Na última sexta-feira (29), Lima Duarte completou 94 anos e recebeu uma homenagem da Globo. O programa Tributo a Lima Duarte estreou no Globoplay, onde o ator conta mais detalhes de sua trajetória de vida, incluindo sua carreira artística. Na atração, ele abriu o jogo sobre seu futuro e como lida com a morte.



"Na memória, território da emoção, é que eu encontro grandes coisas que me valem a alma, que me salvam o espírito, que dão vida pra mim. Eu volto sempre, volto o dia inteiro, vivo do passado. O que é o futuro pra mim? Dobrando a esquina, o que é que está à minha espera? A morte. Não sou nenhum idiota, 94 anos. Mas o que ficou, isso sim, isso me empurra. Me faz rir, me alimenta. Isso é tudo", declarou.

O Tributo a Lima Duarte faz parte de um projeto da emissora para homenagear grandes artistas. Até o momento, Laura Cardoso, Zezé Motta, Manoel Carlos e outros já foram contemplados.

No caso do artista, o principal set de gravação foi seu sítio em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Em sua casa, ele relembrou momentos marcantes de sua carreira, como a inauguração da TV no Brasil, em 1950.





"Dos que estavam lá no primeiro dia, só tem eu vivo". O artista ainda recebeu uma visita do ator Sérgio Guizé que mostrou fotos do início de sua passagem pela teledramaturgia e de momentos marcantes de sua vida.



Ao recordar seus personagens marcantes, Lima Duarte explica uma frase que pensa sobre seu legado como ator. "Um ator não morre. Troca de papel. Eu acho que serei ator eternamente", pontuou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko