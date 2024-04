Reprodução/Instagram O ex-empresário da cantora contou mais detalhes do patrimônio da cantora

Paulinho Lima esteve ao lado de Gal Costa não só como seu empresário, mas como amigo íntimo por muitos anos. Após a entrevista de Gabriel Costa e Wilma Petrilo ao Fantástico, na Globo, ele revelou em suas redes sociais mais detalhes do patrimônio milionário da cantora.

"A entrevista de Gabriel Costa foi esclarecedora. Não se intimide, garoto! Seu depoimento foi tranquilo e verdadeiro. Vá atrás do que lhe pertence e não se esqueça de que quando sua mãe conheceu essa farsante era milionária, com muitos imóveis e aplicações financeiras. Aonde foi parar tudo isso? Uma carreira internacional abortada e sua carreira mal administrada. Para onde foram todos esses milhões? Contas em paraísos fiscais ou em jogatinas? Sua mãe nunca teve senso administrativo. Todo seu talento estava voltado para o palco, para o canto", publicou.

"Foi dificultado ao máximo a presença de fãs e amigos. Lembrei que sua vontade era ser sepultada perto de sua mãe, Mariah, e para isso comprou um jazigo perpétuo, no Rio de Janeiro, no São João Batista. Nada contra São Paulo que sei, amava", acrescentou.





"Também fui informado que não houve a mínima preocupação com seu aspecto físico, nenhuma preparação para ser vista pela última vez. Sei o quanto gostava de aparecer bonita e arrumada. Gal, querida, seus últimos anos foram bem difíceis! Um ser do mal conseguiu apropriar-se de sua alegria, de todos os bens materiais que conseguiu com tanto trabalho e também de sua paz", concluiu.





