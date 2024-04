Reprodução/Globo O participante do BBB 24 ficou decepcionado ao não ver a esposa nas fotos

Na última terça-feira (2), Lucas Henrique foi consagrado Líder do BBB 24 mais uma vez e não conseguiu nem mesmo desfrutar as regalias do Quarto do Líder. O brother ficou frustrado ao chegar no cômodo e perceber que Camila Moura não estava nas fotos: "Não quer ser exposta ou já desistiu de mim".



Após a eliminação de Giovanna Pitel, o professor de capoeira escolheu apenas Giovanna Lima para o VIP da semana. Os dois subiram para o Quarto do Líder assim que foi liberado e ele percebeu que a ausência da ex-mulher no retrato de sua família.

"Minhas irmãs... Não veio foto da Camila de novo", disse. "A foto que a gente quer ver mesmo nunca vem, né?", confortou a sister. "É, mas eu entendo. Acho que Camila não quer ser exposta ou já desistiu de mim", respondeu o brother.

"Pelo amor de Deus, Buda. 15 anos que vocês estão juntos?", questionou a nutricionista. "É", confirmou o professor de capoeira. "15 anos que vocês estão juntos, ela vai desistir de você agora? Me ajuda a te ajudar. Nada a ver", finalizou a participante.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko