Reprodução/Instagram A influenciadora comemorou a perda de peso após cirurgia bariátrica

Nesta terça-feira (2), Jojo Todynho chamou a atenção dos seguidores ao mostrar mais uma peça de roupa de seu guarda-roupa que está grande. Em agosto de 2023, a campeã de A Fazenda 12 realizou uma cirurgia bariátrica e já eliminou 50 kg.







Em seu Instagram, a ex-cantora mostrou como tem usado um pijama que já está largo após tantas mudanças físicas. Nos últimos dias, Jojo Todynho comemorou que estava pesando menos de 100 kg: "Vamos comemorar esses 99 kg. Ai, meu Deus. É isso, amor, é só desacreditar de mim que fico mega feliz".

Em agosto do ano passado, a artista realizou a cirurgia bariátrica quando estava pesando 146 kg. Desde então, ela já perdeu um total de 47 kg ao longo dos meses. Veja o antes e depois:

Na imagem, é possível ver que o tecido está folgado em diversas partes do corpo de Jojo Todynho. A blusa do pijama foi até amarrada com um nó para conseguir ficar mais justa.

*Texto de Júlia Wasko

