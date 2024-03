Divulgação A Infância de Romeu e Julieta

Saiba tudo o que irá acontecer nesta semana em A Infância de Romeu e Julieta, novela infantojuvenil do SBT, escrita por Íris Abravanel e dirigida por Ricardo Mantoanelli.





Segunda-feira, 11 de março



Na festa surpresa de Alex, Mauro identifica a mulher loira misteriosa como Laura [Christiana Ubach], sua ex-mulher dada como morta. Fausto reúne Hélio, Clara e Leandro para falar sobre o Mundo da Imaginação e que retirou os livros de Shakespeare de lá, e que agora ninguém conhece o clássico autor. Fausto explica aos amigos que no passado, ele deu um livro do autor para cada um e agora, as obras estão afetando a vida real. Vitor convence as crianças do Pedalzera bagunçar o Instituto Casa de Castanheiras em troca de bicicletas novas. No apartamento, Laura abraça Mauro, mas ele deseja explicação sobre o paradeiro dela em todos esses anos. Laura diz que durante a competição de mergulho, ela foi levada pela correnteza e bateu a cabeça; Laura foi encontrada tempo depois, mas estava sem memória e um local desconhecido. Leandro fala para Pórcia que Fausto precisa de tratamento psicológico. Clara e Hélio comentam sobre o Fausto e Hélio acha que Fausto está ficando maluco com suas teorias. Mauro chama Alex e Ian e revela que Laura é a mãe deles.

Terça-feira, 12 de março



Alex conta para Lívia sobre a mãe e expressa que está muito confuso com a situação, diferente de Ian, que está muito contagiante com o retorno dela. Bernardo se depara com Instituto todo bagunçado; Vitor se recusa a dar bicicletas novas à gangue Pedalzera. Fausto pede ajuda de Dimitri, Ellen, Ian e Nath para recuperar os livros de Shakespeare e devolver ao Mundo da Imaginação. Mauro fala para Mariana que ela o faz feliz e que o retorno de Laura não vai atrapalhar o namoro dos dois. Após o ataque ao Instituto de Bernardo, Vitor cobra de Glaucia o apartamento prometido. Laura relembra Mauro que eles ainda são casados. Mauro apresenta Mariana como namorada à Laura. A sós, Laura pede respeito de Mauro; Mauro afirma que por anos viveu sozinho o luto dela, mas que precisou seguir em frente. Laura pergunta para Mauro se ele ainda a ama.

Quarta-feira, 13 de março



Dimitri, Ellen, Ian e Nath vão atrás dos livros de Shakespeare. Lado Vila e Lado Torre resolvem selar acordo de paz entre os lados; Téo e Karen não gostam da ideia. Telma e Daniel se beijam; Telma fala para Daniel superar Mariana, a ex-esposa. Laura encontra Alex na praça e o convida para tomar sorvete; Alex diz que precisa encontrar Lívia. Empática, Clara pede a Hélio que se aproxime de Fausto. Em conversa com Mauro, Mariana sugere dar um tempo no namoro para ele se resolver com Laura, já que eles ainda são casados.

Quinta-feira, 14 de março

Laura quer sair com Ian, mas o garoto diz que Mauro não quer que ele fique sozinho com a mãe. Romeu fala para Bernardo que sabe que ele e Vera estão dormindo em quartos separados e afirma que o pai está saindo muito com o Téo. Bernardo marca encontro com Romeu e Téo juntos. Laura fica brava com Mauro por proibi-la de ver os filhos; Mauro diz que não reconhece a Laura como a mesma pessoa. Dimitri, Ellen, Ian e Nath propõem que Romeu e Julieta se encontrem no Mundo da Imaginação, já que eles são proibidos pelas famílias de se verem na vida real. No encontro com Bernardo e Téo, Romeu não aparece e Téo interpreta que Romeu não quer a amizade dele.

Sexta-feira, 15 de março



Vera encontra Bernardo com Téo na sorveteria; o filho de Bernardo pergunta ao pai se a família Monteiro não o aceitou. Laura se encontra com os filhos na residência de Mauro. Em casa, Vera fala para Bernardo que ele está dando muita atenção para Téo e esqueceu de Romeu. Vitor vai até a Monter Holding para falar com Leandro assuntos confidenciais e manda Enzo avisar o chefe. Vitor manda uma foto para Glaucia, sinalizando que está na Monter Holding e ela fica preocupada de Vitor contar tudo ao pai. Alex e Ian perguntam para Mauro e Laura se eles vão continuar juntos. Glaucia e Fred correm até a Monter Holding, abordam Vitor; Glaucia afirma que se ela cair, ele cai também; Vitor diz que não tem o que perder, mas que ela tem muito. Daniel comenta com Telma que não quer viver mais na sombra de Mariana e quer ser feliz com ela. Vitor fica cara a cara com Leandro Monteiro e diz que tem uma coisa para falar.

*Texto de Júlia Wasko



Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.