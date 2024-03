Reprodução O ex-participante corrigiu a fala de seu adversário

Nesta quarta-feira (6), Michel participou do Café com o Eliminado, no Mais Você, na Globo, após deixar o confinamento do BBB 24. O programa exibiu um momento em que Davi Brito reforça sua heterossexualidade no jogo, ao dizer "eu sou homem, não sou viado", e o recém-eliminado se emocionou ao falar sobre a fala homofóbica.

Uma semana após o início do BBB 24, Davi e Nizam protagonizaram uma discussão e o motorista de aplicativo justificou suas ações com a fala problemática. No mesmo dia, Michel conversou com ele sobre a situação.

"Cuidado com o que você fala, porque isso pega muito mal. Você pega uma minoria... Eu tô aqui por isso também, porque a gente luta pra caralho pra não ter isso", repreendeu.

Já a atração comandada por Talitha Morete e Fabricio Battaglini, enquanto Ana Maria Braga está ausente, relembrou o momento e o brother se emocionou: "É uma característica que tá mais em mim, né? E eu ali representando muitos que queriam estar ali também. E hoje, infelizmente, a gente ainda vive com algumas palavras assim", disse.

"Eu vou até me emocionar, porque, hoje eu estar aqui falando disso, já é uma vitória enorme para mim. Eu ter falado ali em rede nacional que eu quero casar, que eu tenho um homem ao meu lado. Então, assim, cara, eu venci, sabe? Eu tenho orgulho da minha história", acrescentou.

