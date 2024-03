Reprodução/Globo/Manoela Mello Elas por Elas

Saiba tudo o que irá acontecer nesta semana em Elas por Elas, novela das seis da Globo, escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, com colaboração de Carol Santos, Letícia Mey e Wendell Bendelack, e dirigida por Amora Mautner, Caetano Caruso, Fellipe Barbosa, Mayara Aguiar e Mariana Duarte.





Segunda-feira, 4 de março

Helena afirma que viverá com Jonas para sempre. Adriana se desespera com o sumiço de Jonas. Ísis conta a Marlene e Adriana que Cris está grávida de Giovanni. Helena descobre a senha do celular de Jonas e envia uma mensagem para Giovanni e Adriana. Jonas tenta subornar Fagundes, que o ameaça. Marcos confronta Cris e desconfia de sua gravidez. Pedro conta para Natália sobre a armação de Marcos. Natália afirma a Marcos que não confia mais no sobrinho. Taís confidencia a Raquel a teoria de Pedro sobre a morte de Bruno. Lara e Mário tentam gravar a conversa de Roberto e Calixto. Giovanni se declara para Ísis.

Terça-feira, 5 de março

Ísis diz a Giovanni que ainda está magoada, e pede que o rapaz fique ao lado de Cris e do suposto bebê. Cris e Marcos se chantageiam. Natália afirma a Carol que não cederá aos pedidos de desculpa de Marcos. Em seu cativeiro, Jonas fica incrédulo com o comportamento de Helena. Giovanni decide se casar com Cris, que comemora o sucesso de seu plano. Carol dá uma chance a Carlinhos. Vic desabafa com Nando sobre seus sentimentos por Renée e Márcia. Tony conta a Giovanni que ele e Cris se uniram para atrapalhar seu romance com Ísis. Cris confessa a Helena seu plano para se casar, e revela que Ísis é quem está realmente grávida de Giovanni.

Quarta-feira, 6 de março

Cris explica para Helena seu plano para enganar Giovanni e esconder a gravidez de Ísis. Carol e Taís desconfiam de Pedro e Natália em relação à morte de Bruno. Yeda revela a Lara a suposta gravidez de Cris. Marcos implora pelo perdão de Natália. Jonas conversa com Fagundes e deduz que Helena foi a responsável pelo incêndio no abrigo de animais. Wagner é convocado para o transplante. Lara confessa a Mário que estranhou a notícia da gravidez de Cris. Helena tortura Jonas. Roberto é chamado para depor sobre a morte de Átila, e acusa Taís.

Quinta-feira, 7 de março

Rico conta a Lara que Roberto acusou Taís pela morte de Átila. Natália se incomoda com a aproximação entre Carol e Carlinhos. Marcos observa quando Sérgio esconde um livro em seu escritório. Lara e Mário enfrentam Roberto. Taís desabafa com Raquel e Evilásio sobre Pedro. Marcos conta a Ísis sobre o casamento de Cris e Giovanni. Helena forja áudios de Jonas, a fim de disfarçar seu sequestro. Lígia fala com Giovanni sobre Helena. Marcos provoca Helena, que o agride. Rico explica por que Taís está implicada na morte de Átila. Roberto procura Petrúcio no presídio.

Sexta-feira, 8 de março

Roberto conversa com Petrúcio. Rico revela a Lara e Mário que Átila foi assassinado por envenenamento. Taís teme ser acusada pela morte de Átila. Lígia desconfia de Helena ao falar sobre o sumiço de Jonas. Lara descobre que Natália é a cliente de Mário. Jonas flagra Fagundes falando ao telefone e conclui que ele é o capataz da família Aranha. Érica fica constrangida ao ouvir Renée falar de Rico. Giovanni confronta Cris sobre sua armação para separá-lo de Ísis. Ísis descobre que Cris pagou Júlia para difamar o abrigo, e conta para Yeda. Lara, Mário e Natália chegam à casa de Helena, sem saber que Jonas está lá.

Sábado, 9 de março

Jonas grita por socorro, mas ninguém o escuta. Rico e Edu brigam por conta de Érica. Adriana recebe a falsa mensagem de Jonas e deduz que o amado está em apuros. Marcos e Cris se beijam. Lara, Mário e Natália chegam ao local em que Bruno caiu. Yeda confronta Cris quanto às fake news sobre o abrigo de animais, e Sérgio ouve. Aramis afirma que é apaixonado por Yeda. Cris ameaça Sérgio. Rico garante a Pedro que não interromperá a investigação envolvendo Taís. Edu conta a Renée que Érica está saindo com Rico. Helena tranca Jonas em um quarto escuro.

