Saiba tudo o que irá acontecer nesta semana em A Infância de Romeu e Julieta, novela infantojuvenil do SBT, escrita por Íris Abravanel e dirigida por Ricardo Mantoanelli.





Segunda-feira, 4 de março

Presa no elevador com Leandro, Julieta fica desesperada e chora; Leandro acalma a garota. Mauro oferece ajuda para Mariana e Daniel e eles vão até o Residencial Verona procurar Julieta. Vera e Bernardo descem para o hall para buscar informações com Fausto sobre Leandro. O técnico conserta o elevador, a porta abre e todos notam Leandro abraçado com Julieta; a jovem agradece Leandro. Mariana abraça Daniel e Mauro pergunta se ela sente alguma conexão por Daniel. Leon aparece para Ian e Trapaça. Em reunião em casa, Vera fala para Leandro que vai se afastar de Bernardo; Vera não consegue lidar com o fato do Bernardo querer se aproximar do Téo, mas Bernardo prefere ter contato com o filho. Julieta declara aos avós que Leandro a ajudou no elevador. Uma mulher loira misteriosa aparece na trama.

Terça-feira, 5 de março

Hélio afirma a Vitor que vai acompanhá-lo para se redimir no Monter Mercado. Vitor admite para Vera que ele foi o culpado pelos produtos vencidos e não Pórcia, mas mente dizendo que foi sem querer. A mulher loira misteriosa aparece no Armazém, ela fala que está se mudando e quer saber onde morar em Castanheiras. Mariana fala para Daniel não contar para Julieta que ela está namorando com Mauro. Telma fala para Glaucia que comprou um alimento no Monter Mercado e passou muito mal da barriga; Glaucia obriga Telma a ir no estabelecimento e exigir os direitos à Vera. Dimitri, Ellen, Ian e Nath descobrem que o menino perdido no Mundo da Imaginação é Fausto quando criança. Telma fala para Vera que passou mal com o produto do Monter Mercado e que pode processá-la. Téo procura Bernardo e alega que quer conhecê-lo melhor como pai.

Quarta-feira, 6 de março

Bernardo chama Téo para sair. A mulher loira misteriosa vai até o CEC e Glaucia a cumprimenta. Alex fala para Lívia que não tem costume de comemorar aniversário por conta da morte da mãe. Dimitri, Ellen, Ian e Nath contam para Fausto que encontrou a versão criança dele no Mundo da Imaginação. Vitor pede o apartamento no Residencial Verona para Glaucia como pagamento de seus serviços maldosos; Glaucia diz que se ele fizer mais favores, ela pode pensar na proposta. Fausto encontra um diário que menciona sobre o Mundo da Imaginação e lembra do lugar místico.

Quinta-feira, 7 de março

Lívia e Rosalina comentam com Mauro que desejam fazer uma festa de aniversário surpresa para Alex. Sem querer, Daniel conta para Julieta que Mariana está namorando com Mauro; Julieta cobra a mãe e diz que queria ela com Daniel. Muke e Fê Dengosa também conseguem ver o Leon. Mauro comenta com Mariana que quer apresentá-la como namorada aos filhos na festa surpresa de Alex. Bernardo leva Téo para conhecer o Lado Torre; Romeu o flagra e fica com ciúmes. Fausto encontra “O Mercador de Veneza” de Shakespeare em suas coisas e repara que no livro tem personagens chamados Pórcia e Bassânio. Fê Dengosa e Chilique contam a trajetória de vida para Leon e a criatura imaginária afirma que eles precisam de uma família. No Armazém, a mulher loira misteriosa escuta Lívia e Rosalina dialogarem sobre a festa surpresa do Alex.

Sexta-feira, 8 de março

Vera diz para Bernardo que ele está mais preocupado com Téo do que com Romeu. Fausto aborda Ellen e Dimitri e revela que lembra que removeu alguns livros de Shakespeare do Mundo da Imaginação para a realidade, e por isso, a criança interior dele não conseguiu sair do Mundo da Imaginação. Glaucia pede para Vitor prejudicar o Instituto Casa Castanheiras, onde Bernardo é responsável. Fausto marca encontro urgente com Leandro, Hélio e Clara no CEC. Alex aparece na festa surpresa de aniversário. Vitor manda as crianças do Pedalzera aprontarem no Instituto em troca de recompensas. Mariana aparece na festa de Alex e entrega o presente ao garoto. Crianças olham para Mauro e Mariana na festa e comentam sobre o namoro. A mulher loira misteriosa aparece na festa de Alex e choca a todos.

