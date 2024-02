Divulgação A Infância de Romeu e Julieta

Saiba tudo o que irá acontecer nesta semana em A Infância de Romeu e Julieta, novela infantojuvenil do SBT, escrita por Íris Abravanel e dirigida por Ricardo Mantoanelli.





Segunda-feira, 19 de fevereiro

Téo pede para Julieta guardar o segredo e não contar para ninguém que ele é filho de Bernardo. Leandro fica preocupado com o futuro da família Monteiro em relação à notícia da paternidade de Bernardo. Vera fala para Bernardo que se ele quiser assumir a paternidade de Téo, ela vai se separar dele e levar Romeu junto. Com intuito de melhorar a imagem do CEC, Glaucia e Fred levam um ídolo do futebol para o centro esportivo, o jogador Ronário. Mauro quer dar um passo mais a frente com Mariana. Daren conta para Fausto que convidou Pórcia para ir para Inglaterra com ele, mas que ela recusou por causa do namorado; Fausto fica aflito, já que não sabia que a filha namorava.

Terça-feira, 20 de fevereiro

Fausto pergunta para Pórcia quem ela está namorando. Telma fala para Daniel que Mariana e Mauro estão juntos. Repousado em casa, Téo não consegue ver Ronário, mas o jogador aceita visitar o menino em casa; Ronário também conhece Hélio. Fred atrapalha os treinos de Enzo. Glaucia e Vitor conversam sobre os planos e sabotagens; Fred observa os dois juntos e quer saber o motivo da esposa estar próxima de Vitor. Sobrecarregado no CEC, Enzo sugere à Glaucia que Hélio volte a trabalhar no centro esportivo; ela nega e afirma que vai colocar Fred para dar aulas.

Quarta-feira, 21 de fevereiro

Romeu sente que os pais escondem algum segredo dele. Seguindo os conselhos do Ronário de investir nos sonhos, Lívia elabora um projeto de desfile de moda. Bernardo compra uma chuteira e manda entregar na casa de Téo; o garoto quer descobrir quem foi que o presenteou. Glaucia deseja colocar um centro estético no CEC e Bernardo não concorda. Lívia convida Sofia, Julieta, Rosalina, Patrick, Alex e Nando para serem seus modelos. Bernardo encontra Téo na rua e descobre que Bernardo o presenteou com a chuteira. Mariana fala para Amanda que viu Téo conversando com Bernardo; Amanda afirma que precisa revelar algo à amiga.

Quinta-feira, 22 de fevereiro



Amanda fala para Mariana que Bernardo foi o doador de sangue de Téo e Mariana questiona o motivo da amiga esconder essa informação dela. No desfile de moda, Lívia esquece a mala de acessórios em casa e Karen traz para a irmã. Karen finge querer ajudar a irmã para sabotar o desfile. Telma encontra Mauro no elevador e a ex comenta que ele foi bem ligeiro por já estar em outro relacionamento. Amanda aborda Bernardo e afirma que ele passou dos limites dando uma chuteira ao Téo; Bernardo alega que não quer que Téo se sinta rejeitado por ele. Romeu diz para Téo que sente falta dele no CEC. Telma esbarra com Mariana e a chama de sonsa por sempre prejudicar os relacionamentos dela.

Sexta-feira, 23 de fevereiro



Glaucia propõe que Vitor faça algo contra Vera e que vai pagar muito bem para ele. Mariana joga verde para Julieta e descobre que Téo é filho de Bernardo. Amanda fala para Téo que ele não precisa de presente do Bernardo e pede para o Enzo devolver a chuteira para Bernardo. Mariana aborda Amanda e alega saber sobre a relação de Bernardo e Téo. Telma conta para Glaucia que Mariana já está com Mauro; Glaucia fala que Mariana não quer o Mauro, mas sim perturbar Telma e manda ela dar o troco. Vitor coloca produtos vencidos na prateleira do mercado para prejudicar Pórcia. Romeu encontra a sacola da chuteira em sua casa e acha que é um presente de Bernardo para ele. Daniel disponibiliza a casa para receber os amigos de Julieta; Romeu vai escondido encontrar toda a turma.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko