Reprodução/SBT/Lourival Ribeiro A Infância de Romeu e Julieta

Saiba tudo o que irá acontecer nesta semana em A Infância de Romeu e Julieta, novela infantojuvenil do SBT, escrita por Íris Abravanel e dirigida por Ricardo Mantoanelli.

Segunda-feira, 12 de fevereiro

Enzo se afasta temporariamente do CEC para cuidar do Téo e Fred substitui Enzo em quadra. No hospital, Bernardo conta para Téo que ele foi o doador de sangue e salvou a vida dele. Vitor informa Vera que vai trabalhar meio período no Monter Mercado e meio período no CEC. Alex desabafa sobre os sentimentos dele com Lívia e comenta sobre a morte da mãe; Lívia também cita a morte do pai. Bernardo alega a Téo que sempre estará à disposição dele; Téo afirma que não quer conviver com a família Monteiro. Daniel nota que a avaliação do restaurante caiu na internet e desconfia que tenha dedo da Domitila. Bernardo dá o número do telefone ao médico, diz que é o pai biológico de Téo e que pode ligar em alguma emergência. Patrick fala para Karen que quer se afastar dela, já que ela passou nos limites com os planos mirabolantes para separar Romeu e Julieta.

Terça-feira, 13 de fevereiro

Romeu não para de pensar na Julieta e imagina uma vida em que possa conviver com ela. Téo passa muito mal e um funcionário do hospital liga para o celular do Bernardo para avisar sobre o estado de saúde do menino, mas quem atende é Vera. Vera não entende o motivo da ligação, mas Bernardo chega e pega o aparelho dela. Téo é levado para uma cirurgia urgente no fígado. Bernardo esclarece a Vera que doou sangue ao Téo. Vitor notifica a família que é o novo gerente da lanchonete do CEC; Hélio desconfia do filho, já que ele nunca quis trabalhar no CEC quando Hélio comandava o local. Karen fica irritada com Ellen e revela o segredo sobre a morte do pai: Plínio morreu em um acidente de carro a caminho do hospital no dia do nascimento da Ellen; a caçula chora acreditando que o pai morreu por causa dela. Vera chega no hospital onde se encontram Bernardo, Enzo e Amanda. Vera quer saber o que Bernardo esconde dela.

Quarta-feira, 14 de fevereiro

A cirurgia do Téo foi um sucesso. Daren convida Pórcia para viajar com ele e morar na Inglaterra; ela conta que tem namorado. Vitor diz para Glaucia aumentar o preço dos produtos da lanchonete e desviar parte do dinheiro para eles. No hospital, Julieta escuta a conversa entre Amanda e o médico, e descobre que Bernardo é o pai do Téo. Bernardo decide contar para Vera que Téo é o filho dele. Pórcia diz para Bassânio que recebeu de Daren, uma proposta de emprego na Inglaterra; Bassânio reconhece a boa oportunidade da namorada. Bernardo explica para Vera que Amanda não quer nada da família, mas que ele vai assumir todas as responsabilidades do filho.

Divulgação A Infância de Romeu e Julieta





Quinta-feira, 15 de fevereiro

Ellen fica reflexiva sobre a morte do pai. A gangue Pedalzera encontra uma senhora perdida que não lembra seu nome e nem onde mora; as crianças levam a senhora para o abrigo deles. Pedalzera chama a senhora de avó e a levam até o CEC, a senhora diz para o Mini que é avó deles, liberado as crianças treinarem no local. Hélio trabalha no Armazém e Mariana tem um impasse com ele na organização da prateleira. Romeu e Julieta se encontram na quadra do CEC e Glaucia flagra-os; Glaucia lembra que eles não podem estar juntos. Vera pede para Leandro conversar com Bernardo sobre um assunto polêmico. Dimitri vê um cartaz de “desaparecido” da senhora e lembra que ela estava com o Pedalzera no CEC.

Sexta-feira, 16 de fevereiro

Téo diz para Amanda que Bernardo parece ser um bom pai. Dimitri invade o esconderijo da gangue Pedalzera e alega que a família da senhora está procurando por ela. Glaucia aceita a proposta de Vitor para ganhar mais dinheiro na lanchonete do CEC. Vera confronta Amanda no hospital. Bernardo finalmente conta a verdade para Leandro Monteiro sobre ser pai de Téo. Amanda fala para Vera que deseja continuar a criar o Téo sem a presença de Bernardo e Vera pergunta se ela ainda sente algo por Bernardo. Vera alega que Bernardo vai pagar a pensão, mas manda Amanda ficar longe da família dela; Amanda afirma não querer a pensão. Em conversa com Bernardo, Leandro fica preocupado com a imagem da família na mídia e fala que não vai reconhecer o Téo como neto. Pedalzera se despede da avó, que é resgatada pela filha. Julieta explica para Téo que já sabe da paternidade de Bernardo; Téo diz que não quer que Romeu saiba. Pórcia decide ficar no Brasil por conta do Bassânio.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko