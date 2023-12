Faltam 21 dias para a estreia no BBB 24; veja tudo o que sabemos de novidades

O BBB 24 tem estreia marcada para o dia 8 de janeiro e a nova edição do reality show da Globo já conta com inúmeras novidades confirmadas por J.B. de Oliveira, o Boninho, incluindo até mesmo mudanças na dinâmica do jogo que vinham sofrendo reclamações por parte dos fãs. A seguir, confira todas as inovações do programa que poderemos acompanhar daqui há um mês: