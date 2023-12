Terça-feira, 19 de dezembro

Natália pede que Carol se afaste de Marcos. Tony e Cris discutem novamente. Lara lamenta não conseguir se declarar para Mário. Adriana e Helena apoiam Renée, que sofre por sua situação com Vic. Edu e Mário se desentendem por causa de Érica. Taís e Pedro curtem a lua de mel. Sérgio desconfia de Danilo e pede a Fagundes que o investigue. Míriam sente ciúmes de Helena com Danilo. Adriana conta para Ísis sobre seu pai. Lara tenta conversar com Mário, que acaba declarando seu amor por Érica.