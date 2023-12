Segunda-feira, 18 de dezembro

Leandro avisa Hélio que agora o CEC tem um aplicativo e que ele deve se adaptar a tecnologia; Leandro também alerta que as crianças menores também poderão se matricular no centro esportivo. Telma sonha com Daniel e Mauro sonha com Mariana. Após ficar sabendo que Vitor está conversando com outras mulheres, Pórcia briga com Vitor; o namorado alega que fala apenas com as clientes. Posteriormente, Pórcia flagra Vitor flertando com uma atendente de uma loja.