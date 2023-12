Terra e Paixão: Resumo dos capítulos de 11 a 16 de dezembro

Sexta-feira, 15 de dezembro

Antônio manda seus peões seguirem Aline e sua família. Petra conta a Marta que viu pela primeira vez, em sonho, o rosto do homem que a assediava. Lucinda ameaça Andrade com nova medida protetiva. Graça fica constrangida com a aproximação de Dirceu. Jonatas pede Graça em namoro. Petra visita Aline e ambas são surpreendidas por um bilhete ameaçador. Flor avisa a Jussara que tem um homem as seguindo. Marino diz a Caio e a Aline que não há provas contra Antônio. Rodrigo se oferece para abrigar Aline no convento de sua irmã. Petra é hostil com Dirceu.