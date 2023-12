Elas por Elas: Resumo dos capítulos de 11 a 16 de dezembro

Segunda-feira, 11 de dezembro

Érica expulsa Edu de sua casa e afirma que ele jamais terá seu amor. Raquel, Lara e Mário improvisam um jantar. Pedro briga com Natália por abrigar Marcos. Renée tenta consolar Edu. Giovanni se esquiva das manipulações de Helena. Lara confessa a Taís que está apaixonada por Mário, e Roberto ouve. Cris procura Tony. Roberto tenta convencer Lara a fazer cursos no exterior, a fim de afastá-la do escritório. Marcos se aproxima de Carol. Edu desabafa com Yeda. Ulisses e Carol discutem. Sérgio aconselha Helena a retirar a queixa contra Jonas, para não perder Giovanni. Renée conta para Vic que seu convite de trabalho é na Bahia. Fagundes surpreende Míriam.