A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 11 a 15/12

Segunda-feira, 11 de dezembro

Daniel convida Mariana para morar com ela, pois está preocupado com Julieta, porém, Mariana alega que vai encontrar outro lugar para morar. Basílio pede para Bassânio voltar mais vezes, mas sempre com Pórcia. Mauro presenteia Telma com um relógio inteligente de última geração, mas ela não gosta do presente. Em um momento particular, Vitor intimida Glaucia, já que ambos sabem que ela recebeu as encomendas erradas; Vitor diz que ela está com medo da bronca de Leandro e que assume a responsabilidade no lugar dela, mas que isso terá um preço. Vitor ressalta que ele e Glaucia fazem uma bela dupla e que juntos podem conseguir muitas coisas.