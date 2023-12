Terra e Paixão: Resumo dos capítulos de 4 a 9 de dezembro

Quinta-feira, 7 de dezembro

Vinícius declara seu amor por Iraê. Yandara não gosta de ver sua mãe com Vinícius. Caio entrega a erva que Agatha está usando na comida de Antônio para Marino. Gentil fica feliz ao ver a disposição de Jonatas com a fisioterapia, mas preocupado em como conseguirá pagar o tratamento do filho. Agatha convida Marino para a coletiva de imprensa em sua casa. Hélio pensa em fazer Agatha desistir do plano de vingança. Marino consegue o mandado contra Agatha. Marino encontra Agatha no chão na mansão.