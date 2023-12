A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 4 a 8/12

Sexta-feira, 8 de dezembro

O oficial de justiça explica para Mariana que o antigo dono da casa perdeu o imóvel e que a residência foi leiloada. Mariana percebe que caiu no golpe do Simão. Alex, Nando, Sofia e Lívia tomam sorvete juntos na sorveteria; Karen e Rosalina ficam bravas com Alex e Nando por saírem com as rivais. Romeu fica incomodado com a mãe por ter contrato seguranças. Hélio cai na armadilha de Vitor. Mergulhando em fotos antigas, Amanda relata os momentos do passado para Téo; posteriormente, ele procura por pistas do pai biológico nas redes sociais da mãe. Trapaça muda o comportamento e diz aos amigos do Pedalzera que agora eles vão vender adesivos para comprar brinquedos; uma ação inspirada no manual de escoteiro.