América estreia no VIVA; veja 13 atores da novela que morreram

A novela América, exibida pela Globo entre 14 de março e 4 de novembro de 2005, será reprisada pela primeira vez a partir desta segunda-feira (27), no canal VIVA. A trama, escrita por Gloria Perez, contou com 203 capítulos e a participação de um elenco de peso, como Deborah Secco, Edson Celulari, Thiago Lacerda e Murilo Benício. Entretanto, com o passar dos anos diversos atores que fizeram parte do elenco morreram. Confira os integrantes que não estão mais entre nós: