Terra e Paixão: Resumo dos capítulos de 21 a 25 de novembro

Sexta-feira, 24 de novembro

Marino percebe que Angelina fica desconcertada no seu depoimento sobre Agatha. Antônio orienta o depoimento de Ramiro. Tadeu fica apavorado ao receber novas ameaças de Sidney. Anely diz a Luigi que lutará pelo papel da Rainha Delícia no cinema. Irene procura Ademir para ser sua aliada e desmascarar Agatha. Marino conclui que Agatha e Antônio mentiram, depois do depoimento de Ramiro. Anely se emociona com a reação positiva de Lucinda, quando a irmã fica sabendo que ela é a Rainha Delícia. Graça convoca Marino para ir a sua casa e força Tadeu a revelar ao delegado informações sobre o assassinato de Nice.