A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 20 a 24/11

Segunda-feira, 20 de novembro

Hélio comenta com as crianças do CEC sobre o acampamento e a proposta de união do Lado Torre e Lado Vila. Julieta notifica Mariana, Daniel e Amanda sobre o paradeiro de Basílio. Basílio invade o esconderijo do Pedalzera, ele se passa por Bassânio e diz que agora é o novo líder das crianças. Pórcia visita Bassânio no presídio; ele declara que o irmão Basílio é o criminoso da história. Um homem misterioso aparece no Armazém e faz diversas perguntas do estabelecimento para Mariana.