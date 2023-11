Elas por Elas: Resumo dos capítulos de 13 a 18 de novembro

Segunda-feira, 13 de novembro

Roberto aceita o caso de Helena. Carol dá um ultimato em Wanda. Helena vê Ísis e Tony abraçados. Sérgio cede à chantagem de Míriam. Lara comenta com Yeda sobre a conversa que teve com as antigas modelos de Silas. Natália encontra uma foto de Helena e Bruno juntos. Sérgio se anima com um telefonema de Fagundes. Pedro pede Taís em casamento. Giovanni se incomoda quando Ísis diz que não pretende se casar com ele. Taís sente-se mal ao sair do restaurante com Pedro. Lara desafia Roberto. Míriam incentiva Helena a atrapalhar a vida de Jonas. Fagundes fala para Sérgio o que descobriu sobre Míriam. Evilásio avisa a Renée que está com Wagner.