A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 13 a 17/11

Segunda-feira, 13 de novembro

Leon explica a Dimitri, Ellen, Ian e Nath sobre o “Caminho Dourado das Sete Missões” presente no mapa do Mundo da Imaginação; após conseguirem concluir o desafio do xadrez, eles precisam vencer mais seis missões para serem dignos de abrirem a porta no final do caminho. Julieta chega tarde para o jantar e Mariana diz que agora tem regras na casa. A energia da casa de Mariana acaba e Julieta implora para ir na residência de Clara. Bernardo briga com Vera e pergunta se ela esconde algo. Romeu conta para Nando que os pais estão brigando, Glaucia escuta e expõe a Romeu que Vera e Bernardo estão em crise no relacionamento. Bernardo revela a Vera que pegou ela mentindo, a esposa diz que está fazendo terapia e que omitiu achando que Bernardo ia acreditar que ela estava louca. Mariana vê Daniel próximo de Domitila novamente. Fausto abre o diário de Pórcia e vê o folheto que mostra Bassânio sendo procurado pela justiça.