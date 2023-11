A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 6 a 10/11

Segunda-feira, 6 de novembro

Simão esbarra com Vitor no restaurante e diz que as criptomoedas são o novo investimento do momento e que os lucros são exorbitantes, mas que tem alto risco; Vitor diz que tem dinheiro guardado e transfere na hora uma alta quantidade para Simão. Telma tira foto com Mauro no encontro e posta nas redes sociais; Mauro não gosta de expor a intimidade na internet, mas Telma diz que gosta de mostrar a felicidade. Domitila pergunta para Mariana o que aconteceu entre ela e Daniel, qual o motivo do término, já que eles se dão bem divorciados. Leandro explica a Romeu que desafiou Hélio para uma partida de xadrez, Romeu pergunta se eles voltaram a ser amigos, mas Leandro alega ser uma partida de cavaleiros e que nada vai unir os dois. Bernardo desabafa com Vera e afirma que a esposa não compartilha mais as coisas com ele. Bernardo pergunta se tem algo diferente acontecendo na vida dela.