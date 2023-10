Reprodução O ator revelou detalhes da situação em seu novo livro

O ator John Stamos, conhecido por sua participação na série Três é Demais, revelou em seu novo livro If You Would Have Told Me que sua ex-namorada, Teri Copley, o traiu com o ator Tony Danza. E a maneira como ele descobriu os "chifres" foi completamente inusitada.



A publicação foi lançada na última terça-feira (24) e conta mais informações sobre momentos na vida do ator. A Entertainment Weekly teve acesso antecipado a um trecho da obra, e forneceu detalhes do caso extraconjugal.

John e Teri se envolveram nos anos 1980. "Ela é tudo que procuro em uma mulher. Ela tem uma filha adorável, Ashley, de um relacionamento anterior, e eu adoro a ideia de ser padrasto. Estou começando a imaginar nossa pequena família se unindo. Eu poderia passar a vida com ela. Quem sabe se algum dia encontrarei o amor novamente? Por que não arriscar?", detalhou no livro.

Após um ano de relacionamento, o ator notou uma mudança na relação dos dois enquanto realizava shows. Mesmo tentando ligar para a namorada na época, não conseguiu: "A garota que atendia o telefone rapidinho depois de um toque agora só está me dando sinais de ocupado e chamadas não atendidas".

Acreditando que ela estava ocupada com o trabalho, decidiu viajar de carro até a casa dela e notou uma Porsche em sua garagem. "Estranho. Vou até o carro com o estômago embrulhado e dou uma rápida olhada lá dentro. Tem uma escova de cabelo, chaves, luvas de boxe e um pôster meio desenrolado da minha namorada, nua, mal coberta por um lençol branco. Metade de sua bunda está aparecendo. Nunca vi esse pôster antes", relembrou.

Ao entrar na casa, John notou que a porta estava aberta e flagrou a traição. "Minha Tiny está na cama com o Sr. Porsche. Eles estão dormindo. Não sei quem ele é, mas reconheço a bunda de Teri mal coberta pelos lençóis. Parece aquele pôster dela", explicou o astro, descrevendo o momento como "meu pior pesadelo".



"Tento conter as lágrimas. O tempo desacelera até que eu congele. Eu não consigo respirar. Algumas lágrimas rolam pelo meu rosto e isso me irrita. Ela é minha namorada. Quem é esse pedaço de merda? Eu olho para a mulher bidimensional e semivestida que pensei conhecer. Ela assinou o pôster, com pequenos corações, 'Meu querido Tony, amarei você para sempre, Teri'", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

