Elas por Elas: Resumo dos capítulos de 23 a 28 de outubro

Terça-feira, 24 de outubro

Marlene incentiva Adriana a ficar com Jonas. Natália tem uma visão com Bruno exigindo que ela descubra quem o matou. Lara pede que Mário investigue a relação de Roberto com Vilma e com Nice. Cris aconselha Taís a produzir mais conteúdo suas redes sociais. Yeda diz a Aramis que eles são apenas amigos. Mário é procurado por uma nova cliente enviada por Roberto. Adriana conversa com Carol sobre o dia em que descobriu que Jonas engravidou Helena.