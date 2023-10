A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 23 a 27/10

Quarta-feira, 25 de outubro

Glaucia diz para Fred que a joia era da mãe, que deveria ser dela por direito e não de Vera. Fred afirma a Glaucia que Mariana foi para a cadeia por causa dela e isso é injustiça. Glaucia alega que Mariana é criminosa por sequestrar Romeu. Simão diz que gosta de Mariana, mas ela diz que tem outra prioridade no momento; ele tenta beijá-la e ela fica incomodada. Patrick comenta com Julieta que ela mentiu sobre sair com Sofia no dia do compromisso deles; Julieta admite que mentiu, porque aconteceu um impasse pessoal com ela. Hélio lê as cartas do admirador secreto de Clara e pergunta para a esposa o que significa. Pórcia descobre que Vitor pediu ela em namoro por desejo de Fausto. Ian sonha que Telma é uma bruxa e que ela o transforma em gato. Trapaça revela a Bernardo que foi ela que pichou o muro do Instituto. No hall do prédio, Telma dá um chocolate para Ian, mas ele joga no chão e pisa no chocolate; Mauro fica bravo com a atitude do filho.