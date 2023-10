Terra e Paixão: Resumo dos capítulos de 16 a 21 de outubro

Segunda-feira, 16 de outubro

Marino nega que seja pai do filho de Graça, e justifica a Irene sua presença no quarto de Danielzinho dizendo que recebeu uma mensagem anônima com ameaças à criança. Graça diz a Marino que desconfia de Agatha. Rodrigo avisa a Aline e a Caio que o Juiz acatou a liminar para Antônio e Irene paralisarem a sondagem dos diamantes em suas terras. Gladys diz a Tadeu que deseja participar do projeto pro site Rainha Delícia. João foge de casa para dormir com Caio. Enzo e Berenice pensam em dar um golpe em Tadeu e Gladys. Irene pede ajuda a Silvério para fazer um teste de DNA no neto.