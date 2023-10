Fuzuê: Resumo dos capítulos de 16 a 21 de outubro

Segunda-feira, 16 de outubro

Bebel pergunta a Maria Navalha se César é o pai de Luna. Miguel se incomoda quando Luna diz que acompanhará Jefinho ao programa de TV. Rui incentiva Olívia a ir até a casa de Nero. Cata Ouro faz um desenho da Dama de Ouro com um bebê no colo e Cecília se surpreende. Preciosa exige que Heitor consiga o dinheiro para negociar com Merreca. Pascoal manda o empresário avisá-lo onde ficam as passagens e compartimentos secretos da Fuzuê. Maria Navalha confidencia a Rejane sobre seu encontro com Bebel. Bebel teme que Preciosa descubra que Luna é sua irmã. Cecília mostra para Barreto os novos desenhos de Cata Ouro. Durante o programa de TV, Jefinho se atrapalha com as câmeras e para de cantar.