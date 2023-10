Reprodução/Divulgação Grazi Massafera paga mico em campanha com caju e é detonada

Grazi Massafera protagonizou a mais recente publicidade da empresa de cosméticos L'Occitane au Brésil para promover a linha de cremes Caju. No vídeo de divulgação da marca, a atriz aparece logo no início do vídeo retirando o fruto direto do "pé", arrancando de um galho. Parece tudo normal? Parece. Mas não é. Eis que a web percebeu algo muito errado no ato e frisou em uma falha que não passou nada despercebida. A fruta está presa pela castanha à arvore em uma representação falsa de um cajueiro que, segundo uma internauta, é na verdade um pé de amora.

O mico da empresa e de Grazi logo suscitou os mais diversos comentários nas redes sociais. Uma internauta, inclusive, publicou em sua conta no X/Twitter a imagem do suposto "cajueiro" e apontou a falha: "L'Occitane au Brésil lançou uns cremes comesticos de 'caju'. E a propaganda de divulgação é com a Grazi Massafera tirando um caju de um pé de amora. Pelo amor de Deus! E o caju ainda está preso pela castanha. Que bizarro. Kkkkkkkk", escreveu.

L'Occitane au Brésil lançou uns cremes comesticos de " caju". E a propaganda de divulgação é com a Grazi Massafera tirando um caju de um pé de amora.



Pela amor de Deus!



E o caju ainda está preso pela castanha .



Que bizarro.



Kkkkkkkk pic.twitter.com/w4oKDKnyfO — Natália Pimenta (@tropicalistabr) October 11, 2023

Para realizar o "incrível" feito do caju preso pela castanha no galho da árvore, a produção teria colocado um fio de nylon nele, para assim, o mostrar "frutificando". A publicidade foi veiculada nas redes sociais da L'Occitane au Brésil e de Grazi Massafera na terça-feira (3) e, mesmo com os apontamentos do público sobre a falha, o vídeo de divulgação da linha Caju permanece disponível para promover os produtos.

Assista a campanha:

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho