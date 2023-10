Boys lixo de A Fazenda 15 sofrem perda de seguidores; veja o ranking

Os últimos acontecimentos de A Fazenda 15 impactaram diretamente na visão do público sobre alguns participantes, tanto que alguns estão sofrendo uma debandada de seguidores nas redes sociais e estão com saldo negativo. Atualizamos o ranking com dados exclusivos e veja quem subiu e quem desceu na preferência do público e ganhou ou perdeu seguidores no Instagram: