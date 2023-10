Terra e Paixão: Resumo dos capítulos de 9 a 14 de outubro

Sábado, 14 de outubro

Caio faz questão de ajudar Aline com a mudança. Luigi faz uma surpresa para Petra antes de a mulher ir para clínica, e a leva na aldeia para encontrar Hélio e Caio, e ser abençoada por Jurecê. Agatha avisa a Graça que já sabe do segredo da jovem com Marino. Lucinda consegue emprego para Anely na sorveteria do irmão de Silvia. Agatha avisa a Irene que ela e Antônio estão sendo enganados por Graça. Gladys flagra Tadeu com Berenice e Enzo no quarto dela no bar. Rodrigo avisa a Aline e Caio que Antônio terá que parar com a extração de diamantes até o fim do processo. Marino recebe uma mensagem no celular dizendo que o filho dele corre risco de morte. Irene flagra Marino e Graça juntos e pergunta a Marino se Danielzinho é filho dele.