Elas por Elas: Resumo dos capítulos de 9 a 14 de outubro

Terça-feira, 10 de outubro

Adriana diz que Jonas deve se entender com Helena. Edu discute com Érica por causa de Renée, e Vic ouve. Helena vê quando Giovanni recebe uma mensagem de Cris. Yeda sugere que Lara participe das decisões sobre o escritório. Roberto se desespera com as investigações de Mário. Tony enfrenta Edu. Natália confessa a Carol que passou a desconfiar de Adriana a Jonas. Carol se espanta com a reação de Pedro ao falar sobre Bruno. Ísis e Giovani torcem para que o teste de DNA dê negativo. Taís conta a Evilásio e Raquel que deixou a agência. Giovanni diz a Cris que não pode ficar com ela.