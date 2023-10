A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 9 a 13/10

Segunda-feira, 9 de outubro

Na quadra do CEC, durante o conflito entre Hélio e Leandro, Romeu explica ao avô que Hélio não sabia sobre a campanha de ajuda ao CEC. No restaurante do Armazém, Daniel serve uma receita para Domitila avaliar pela segunda vez. No escritório do CEC, Hélio agradece Julieta, mas diz que ela não deveria expor toda situação; Hélio acredita que vai ser afastado do cargo. Romeu pede a Leandro ajudar nas finanças do CEC, Leandro responde que Hélio não admitiria e aponta que a instituição vai afundar já que o rival é desorganizado. Após Hélio não aceitar o dinheiro arrecadado, os membros do Lado Torre decidem fazer uma doação. Trapaça usa a prima, que é parecida com ela, para enganar Dimitri, Ellen, Ian e Nath. A mãe da Trapaça (Isabel) fala para a filha que ela está faltando muito na escola. No Armazém, Fê Dengosa pede ajuda aos funcionários para ler a carteirinha de Trapaça; ela descobre que os rivais estavam corretos em relação à verdadeira identidade da líder do Pedalzera. Julieta comenta com os amigos que a dívida do CEC é muito maior e como Hélio não aceitou o dinheiro, eles resolvem comprar cesta básica no Armazém para doação. Vera pergunta a Romeu o motivo dele descumprir o acordo e ajudar o CEC. Mariana fala para Julieta que encontrou uma casa para morar, a residência fica fora de Castanheiras; Julieta ressalta que não é o melhor momento de se mudar por conta da situação de Hélio.