A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 2 a 6/10

Quarta-feira, 4 de outubro

Como prenda, Karen limpa a chuteira do Lado Vila e diz aos rivais que quando eles vacilarem, ela estará pronta para vingança. Hélio recebe da subprefeitura uma notificação de fiscalização nas contas do CEC, feito por uma denúncia anônima. Enzo fica perplexo e Hélio comenta com Enzo que vai ter que mostrar as contas como de fato estão. Hélio pergunta se Enzo comentou com Leandro. Aproveitando o sucesso do karaokê no Monter Mercado, Vitor pede novos benefícios à Vera; a chefe alega que ele tem pouco tempo no emprego e que precisa ganhar mais confiança. Vitor manda Glaucia convencer Vera de dar um aumento, ele ameaça Glaucia com a história do hacker. Karen limpa as chuteiras, mas faz um grande nó entre todas elas. Hélio fica zangado com as crianças, ele diz que não aguenta mais as discussões entre os alunos. Muke, Chilique e Fê Dengosa vão até o Armazém para furtar comida, Amanda faz acordo: se as crianças ajudarem no Armazém, ela doa comida a eles.